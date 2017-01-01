В Красновишерске экс-главу «Центра организации досуга» осудили за самопремирование

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Как сообщает краевое СУ СКР, в 2014—2017 годах мужчина, который тогда занимал должность начальника муниципального бюджетного учреждения «Центр организации досуга» администрации Красновишерского городского поселения, похитил более 211 тыс. руб. Эти деньги он необоснованно начислил себе в качестве премий.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). В итоге суд назначил виновному наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.



