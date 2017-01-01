Переезд краевой инфекционной больницы в Закамск обойдётся в 3,5—4 млрд руб. Эта сумма включит и сам переезд и строительство 18 корпусов со всей инфраструктурой

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Общий вид территории инфекционной больницы

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время встречи с жителями Октябрьского района заявил о том, что строительство нового комплекса краевой инфекционной больницы обойдётся в «очень большую сумму — 3,5—4 млрд руб.». Решетников подчеркнул, что во многом такая сумма обусловлена и масштабами проекта, и необходимыми мерами безопасности из-за направленности медучреждения.

Напомним, комплекс должен появиться в Закамске на ул. Калинина. 27 августа депутаты Пермской городской думы одобрили смену зонирования участка с зоны рекреационных лесных массивов (Р-6) на зону Ц-1 (зона учреждений здравоохранения) и зону Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства).

В июле региональный минстрой совместно с минздравом утвердил план застройки территории инфекционной больницы. На территории медучреждения возведут 18 корпусов. Из них восемь — медицинских, и десять — инженерно-технических сооружений. Самыми большими по площади станут пяти- и трёхэтажный стационары, четырёхэтажный корпус поликлиники и лечебно-диагностический комплекс.

Согласно концепции, в здании поликлиники расположатся диагностический комплекс, помещения кафедры медицинского института и административно-хозяйственный блок.

В зону инфекционных корпусов вошли пятиэтажный корпус стационара на 200 коек с отделениями для пациентов с различными инфекциями и трёхэтажный корпус стационара на 100 коек для ВИЧ-инфицированных. У каждого из этих корпусов будет организован блок помещений приёмного отделения с приёмно-смотровыми боксами и боксами реанимации.

В июне Управление капитального строительства Пермского края приступило к проектированию новой инфекционной больницы в Перми на 300 коек, был определён подрядчик. К ноябрю проектные работы должны завершиться, после чего проект пройдёт государственную экспертизу. Предполагается, что в начале 2020 года в Кировском районе Перми, на ул. Калинина, начнётся непосредственно строительство учреждения. Планируемый срок сдачи объекта — сентябрь 2022 года.

При этом региональные власти рассматривают возможность отдать соседний участок под строительство аквапарка. Как отметил во время instagram-конференции Максим Решетников, такое соседство аквапарка и инфекционной больницы не должно смущать жителей, так как к подобным объектам здравоохранения применяются максимально жёсткие нормативы санитарной защиты.

Сегодня действующая инфекционная больница в Перми находится в самом центре города — на ул. Революции, 61. Она состоит из четырёх деревянных бараков 1913 года постройки, где лежат пациенты, и четырёх кирпичных зданий.