Депутаты Заксобрания намерены разработать местный закон о деятельности такси параллельно с федеральным Рынок ждёт регулирования, так как половину его занимают «нелегалы»

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Фото: Алёна Ужегова

Депутаты Законодательного собрания Пермского края, которые приняли участие 5 сентября в заседании круглого стола на тему «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края», высказали инициативу начать разрабатывать местный закон о регламентировании деятельности такси.

Такую точку зрения высказали депутаты Геннадий Шилов и Юрий Борисовец, не встретив на этот счёт возражений, в том числе и от присутствовавшего на мероприятии министра транспорта Николая Уханова.



Причиной инициативы стало то, что Госдума РФ в декабре 2018 года в первом чтении приняла законопроект «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси», но дело до второго чтения пока не дошло и пока не известно, когда это случиться.

Как отметил Геннадий Шилов, «мы можем три года ждать федеральный закон», а порядок в сфере таксомоторных перевозок в регионе наводить надо, с чем согласились все участники круглого стола.

«Действующий региональный закон явно старый, ему почти десять лет (принят в декабре 2011 года. — Ред.). Мы принимали его совершенно в другой ситуации (на рынке такси. — Ред.), поэтому закон получился очень либеральный: требования к такси и штрафы были занижены. Сейчас времена другие»,— заявил Юрий Борисовец.

По мнению Юрия Борисовца, среди устаревших требований действующего регионального закона «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», например, такие — стаж водителя должен быть не менее трёх лет.



По мнению депутата, это слишком непродолжительный стаж. Кроме того, ряд депутатов заявили, что штрафы нужно ужесточать. В частности, по действующему закону штраф за отсутствие карточки водителя для самого водителя составляет 1 тыс. руб., для юрлица — 30 тыс. руб. Отсутствие опознавательного фонаря (с «шашечками») — 3 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно.



Самый крупный штраф для юрлица составляет 100 тыс. руб., он касается осуществления перевозок «с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам».



А штраф за перевозку без регистрации, страховки, прав на управление автомобилем и на незарегистрированным автомобиле (самое частое нарушение) вообще 500—800 руб.

Заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов на заседании сообщил, что, по его информации, сегодня в Перми 30% рынка занимают «нелегалы», а в крае эта цифра достигает 50%.



Отметим, что, по мнению некоторых участников рынка, в реальности доля нелегальных такси значительно больше — до 70%.

По мнению чиновника, на ситуацию во многом влияет и то, что Прикамье ранее заключило договоры с Удмуртией и Кировской областью на предмет того, что местные таксопарки имели право получать разрешение на свою деятельность в этих регионах, а работать в Перми и во всём регионе. Но, так как требования к рынку такси в регионах разные, это создавало «двойственную ситуацию». Например, в Удмуртии нет требований к цвету автомобилей-такси, в Перми — есть. Но за счёт соглашения между регионами «удмуртское» такси любого цвета имело право работать и в Прикамье.

«Сейчас соглашения с этими регионами перестали действовать, но мы не можем запретить работать у нас тем юрлицам, которые успели получить такие разрешения ранее», — отметил Клебанов. По его словам, для некоторых юрлиц соглашения в Прикамье будут действовать ещё четыре года (разрешения выдаются на срок пять лет. — Ред.).

По его информации, в прошлом году в регионе выдано 673 разрешения на таксомоторную деятельность, в этом году — 1,1 тыс.



Отметим, что федеральный законопроект направлен в первую очередь на регламентацию деятельности так называемых агрегаторов, чтобы стимулировать их выводить «из тени» частных водителей на личных автомобилях, работающих на агрегаторы, деятельность которых фактически никак не регламентирована и не облагается налогами.



Законопроект предусматривает (но все требования могут быть изменены в рамках подготовки ко второму чтению. — Ред.), что разрешение на работу таксистом на конкретном автомобиле будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Это разрешение водитель должен возить с собой и предъявлять по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа и сотрудника полиции.



Кроме того, водитель должен ежедневно проходить медосмотр (если работает в ежедневном режиме). Сами автомобили должны иметь «шашечки» на боках, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и таксометр для расчёта с пассажирами, быть в исправном состоянии и прошедшими техосмотр.



Но на данный момент законопроект не содержит требований к окраске автомобилей, предполагается, что этот вопрос должен решаться на уровне регионов.



Но самое главное, законопроект запрещает агрегаторам передавать заказы лицам без разрешения на таксомоторную деятельность, что на сегодняшний день происходит регулярно и, по мнению части участников рынка, является чуть ли не системообразующим явлением.