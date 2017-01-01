Вячеслав Торчинский предлагает Курентзису вернуться к переговорам с театром оперы и балета

Твитнуть Поделиться Поделиться

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису. О содержании письма «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минкульта.

В письме министр предлагает Теодору Курентзису присоединиться к процессу переговоров и дать все необходимые гарантии проведения фестиваля. Вячеслав Торчинский подчёркивает, что краевые власти и руководство Пермского театра оперы и балета хотели бы видеть Теодора Курентзиса руководителем Дягилевского фестиваля и готовы приложить все усилия, чтобы этому способствовать.

При этом в письме отмечается, что заключить прямой контракт Курентзиса с министерством культуры не представляется возможным с технической и юридической точки зрения. Договорные отношения между экс-худруком должен развивать именно Пермский театр оперы балета как учредитель и организатор Дягилевского фестиваля, поэтому директор театра Андрей Борисов ведёт переговоры от Пермского края, добавили в пресс-службе.

Напомним, что 4 сентября на сайте театра оперы и балета появилось открытое письмо дирекции Дягилевского фестиваля.

«Все мы в настоящее время переживаем за будущее Международного Дягилевского фестиваля. Каким оно будет в эпоху перемен, в которую вступил Пермский театр оперы и балета? Несмотря на то что Теодор Курентзис решил завершить работу в пермском театре, мы надеялись, что он согласится выступить художественным руководителем Дягилевского фестиваля. И в этом желании мы совпадаем с большинством его поклонников, которых маэстро зарядил страстью новых открытий и смелостью художественных экспериментов», — говорится в письме.

Следующий Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 18 по 28 июня 2020 года. «К сожалению, мы так и не получили от Теодора Курентзиса ответа на наше предложение. Поэтому театр начинает подготовку к новому форуму. Вместе с тем Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале», — заявляют авторы письма.