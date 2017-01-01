Пермский оперный театр прекращает переговоры с Теодором Курентзисом Театр объявил о начале подготовки к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса в качестве художественного руководителя

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На сайте театра оперы и балета появилось открытое письмо дирекции Дягилевского фестиваля.

«Все мы в настоящее время переживаем за будущее Международного Дягилевского фестиваля. Каким оно будет в эпоху перемен, в которую вступил Пермский театр оперы и балета? Несмотря на то что Теодор Курентзис решил завершить работу в пермском театре, мы надеялись, что он согласится выступить художественным руководителем Дягилевского фестиваля. И в этом желании мы совпадаем с большинством его поклонников, которых маэстро зарядил страстью новых открытий и смелостью художественных экспериментов», — говорится в письме.

Следующий Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 18 по 28 июня 2020 года. «К сожалению, мы так и не получили от Теодора Курентзиса ответа на наше предложение. Поэтому театр начинает подготовку к новому форуму. Вместе с тем Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале», — заявляют авторы письма.