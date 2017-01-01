В выходные в Перми пройдёт фестиваль «День рождения рек»

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Фестиваль «День рождения рек», который состоится в Перми 7 и 8 сентября, — это праздник благодарности и признания водных ресурсов города, которых в Перми насчитывается более 300. Подробнее о празднике рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Программа праздника составлена из трёх блоков: событий на реках, музыкального проекта «Люди реки» и делового форума.

Основными локациями фестиваля станут набережная Камы, где пройдут самые массовые события, и долины малых рек, в которых запланированы более камерные встречи.

События фестиваля начнутся в 10:40 7 сентября с деловой программы — форума «Будущее рек». Он будет проходить в историческом парке «Россия — моя история».

Мероприятия на набережной Камы начнутся в 11:00 8 сентября сразу с нескольких событий — йога-марафона, массового пленэра, мастер-класса по изготовлению кормушек и домиков для животных, открытия выставки «Биомодернизм». С 13:00 до 19:00 здесь пройдёт программа Пермского краеведческого музея: игровая площадка «Трогонтериевый слон», будет работать интерактивная площадка «Песок рек мира». С 13:00 до 15:00 на Каме пройдёт парусная регата. В 14:00 у причала №5 будет дан старт спортивным соревнованиям: каноэ, аквабайк в дисциплине «фристайл», лодки класса «Дракон», смотр самодельных плавательных средств. Кроме того, днём и вечером пройдут концерты, интерактивная программа, квест. В 22:05 запланировано шоу флайбордистов, после чего, в 22:15, пройдёт пиротехническое шоу.

Звуковое пространство фестиваля с 13:00 до 23:00 создадут «Люди реки» . Музыкальная программа будет представлена в амфитеатре на набережной Камы.

Также в эти два дня в долинах малых реках пройдут прогулка для интересующихся скандинавской ходьбой, экскурсии, велоквест, лектории, квест, посадка саженцев и другие события.

Мероприятие даст старт долгосрочному проекту «Город рек», который реализует администрация Перми при участии общественных активистов и горожан. Он посвящён малым рекам города, и его основная задача — ревитализация долин малых рек.