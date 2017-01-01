На авиарейс из Перми в Прагу продано почти 400 билетов

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С 18 сентября начнёт действовать прямое сообщение между Пермью и Прагой (Чехия). Рейсы Пермь — Прага — Пермь будут осуществляться по средам и субботам, напоминают в пресс-службе администрации губернатора.

По данным на 3 сентября, было продано 389 билетов на рейс №811 (Пермь — Прага) и 379 билетов на рейс №812 (Прага-Пермь), сообщает министерство транспорта Пермского края.

В зависимости от наполняемости рейсов авиакомпания планирует использовать три типа самолётов: А-319 на 150 кресел, А-320 на 162 кресла или А-321 на 220 кресел.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по организации международного авиарейса Пермь — Прага — Пермь было заключено между министерством транспорта Пермского края и авиакомпанией «Уральские авиалинии» 19 июня этого года. Для субсидирования рейсов в Прагу и обратно в бюджете Пермского края предусмотрено 44,6 млн руб. в 2019 году и 149,76 млн в 2020-м.