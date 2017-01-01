Открылась продажа билетов на авиарейс Пермь — Прага

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по маршруту Пермь — Прага. Билеты из Праги в Пермь на 18 сентября уже продаются на сайте авиакомпании.

Цена промобилета начинается от 11,5 тыс. руб. Билет в эконом-класс стоит 13,7 тыс. руб., в бизнес-класс — 28,2 тыс. руб. Стоимость билетов из Перми в Прагу на 18 сентября начинается от 9,8 тыс. руб. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

Напомним, правительство Пермского края и «Уральские авиалинии» заключили соглашение об открытии рейса в столицу Чехии. Пражское направление являлось приоритетным для региональных властей (в качестве альтернативы рассматривался немецкий Мюнхен).

20 июня депутаты Заксобрания приняли поправки в бюджет, среди которых есть и пункт о субсидировании международных авиарейсов. На этот год в бюджете на эти цели заложено 44,6 млн руб.