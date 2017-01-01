В Прикамье возчика мусора оштрафуют за картельный сговор ООО «БОСФОР» получило контракт на вывоз мусора, так как его «конкурент» снизил цену всего на 1 руб.

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 4 сентября, комиссия Пермского УФАС рассмотрела третье антимонопольное дело, возбуждённое по признакам картельного сговора на торгах по обращению с бытовыми отходами.

Эти нарушения были обнаружены на торгах по лоту №3 (Березники — Александровск — Кизел). Начальная стоимость — 186,9 млн руб. ООО «Босфор» снизило цену на 934,7 тыс. руб., а ООО «Сана-М» — лишь на 1 руб. В результате победителем стало ООО «Босфор», предложившее наименьшую цену.

Как сообщили в пресс-службе краевого УФАС, ООО «БОСФОР» и ООО «Сана-М» были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части заключения соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами при проведении открытого аукциона. Наказание — штраф в размере от 1/10 до 1/2 от начальной цены контракта.

Напомним, что 17 апреля на пресс-конференции руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин рассказал, что по пяти из одиннадцати лотов на возку мусора стоимостью 1,1 млрд руб. (аукционы прошли в ноябре и в январе) обнаружены признаки картелей. Ведомство выявило, что участники торгов договорились с той целью, чтобы выиграть торги по максимальной цене. На основании публикаций в СМИ и материалов, полученных ГУ МВД по Пермскому краю в рамках оперативно-разыскной деятельности, было возбуждено три антимонопольных дела по ст. 11 закона «О защите конкуренции».

В конце мая УФАС Пермского края приняло решение по первому из трёх антимонопольных дел, возбуждённых по признакам картельного сговора на торгах по обращению с бытовыми отходами и оштрафовало ООО «Эколог-групп» и ООО «Олди-Урал» на 4% от выручки компаний за 2018 год. Также в июле комиссия Пермского УФАС признала виновными в нарушении закона «О защите конкуренции» ООО «ВМ-Сервис», ООО «ВМ-Транс» и ИП Манакина. За это компаниям вынесли штрафы в размере 1/25 от суммарной выручки за предыдущий год, а должностным лицам — штрафы в размере 20 тыс. руб.