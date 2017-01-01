Пермское УФАС выявило картельный сговор на трёх аукционах на ремонт дорог

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило признаки сговора компаний, которые использовали тактику «Таран» на трёх аукционах по ремонту дорог в Пермском крае.

В июле этого года проводились три аукциона на ремонт дорог: ул. Ленина, с. Альняш Чайковского городского округа; ул. Советская, с. Фоки Чайковского городского округа; ул. Центральная, с. Зипуново Чайковского городского округа — с общей максимальной ценой контрактов более 1,5 млн руб.

Во всех трёх аукционах принимали участие ООО «Автоспецтранс», ООО «Строительно-монтажное управление №5» (ООО «СМУ №5»), а также физическое лицо, которое является учредителем ООО «Автоспецтранс». При этом, как сообщает пресс-служба краевого УФАС, учредитель ООО «Автоспецтранс» и учредитель ООО «СМУ №5» — супруги.

Во всех трёх аукционах использовалась техника картельного сговора «Таран». Организации с некорректными заявками очень быстро сбивают стоимость контракта, и остальные участники аукциона, которые не участвуют в сговоре, просто не успевают подать ценовое предложение. В результате компания, подавшая ценовое предложение первой, побеждает с минимальным снижением цены контракта.

«ООО «СМУ №5» и физическое лицо подали заведомо некорректные заявки, в связи с чем в двух из трёх аукционов победителем стало ООО «Автоспецтранс» с минимальным снижением стоимости контракта. В третьем случае система дала сбой: контракт был заключён с ООО «Эталон», которое последним подало ценовое предложение и стало победителем, снизив стоимость выполнения работ с 410 тыс. руб. до 242 тыс. руб.», — рассказал руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

В настоящее время в отношении ООО «Автоспецтранс», ООО «СМУ №5», а также учредителя ООО «Автоспецтранс», участвовавшего как физическое лицо, возбуждено антимонопольное дело по признакам сговора на торгах. Юридическим лицам грозят штрафы в размере до 50% от начальной цены контракта. Должностным лицам также грозит административная ответственность.