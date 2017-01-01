Вячеслав Бурков восстановился в должности главы Большесосновского района Суд приостановил действие решения Земского собрания до вынесения решения по административному делу

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Вячеслав Бурков

Фото: Константин Долгановский

Как написал Вячеслав Бурков на своей странице в Facebook, сегодня, 4 сентября, Большесосновский районный суд приостановил действие решения Земского собрания об его отставке.

В конце августа Вячеслав Бурков подал в Большесосновский районный суд с требованием признать решение Земского собрания от 28 августа об удалении главы района в отставку незаконным.

Суд 2 сентября возбудил по этому иску административное производство.

Также сегодня Вячеслав Бурков подал суд заявление с просьбой полностью приостановить действие оспариваемого им решения до вступления в силу решения суда по административному делу.

В результате Большесосновский районный суд вынес определение о применении мер предварительной защиты и приостановил действие решения Земского собрания до вынесения решения по административному делу, так как «до принятия судом решения по административному делу существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца, и их защита без принятия мер предварительной защиты будет затруднительна».

«ВРИО главы района Владимир Тресков уже освободил кабинет. С сегодняшнего дня я вновь являюсь главой Большесосновского района», — заявил Вячеслав Бурков.

Напомним, что 28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

Вячеслав Бурков перед голосованием за его отставку заявил, что он своевременно и добросовестно выполнял свои обязанности. «Решение незаконно и необоснованно. В случае его принятия я обращусь в суд. Хватит воевать. От этой возни страдают только жители, так как район выпадает из многих программ», — добавил он. Однако на решение депутатов его речь не повлияла, и за его отставку проголосовали одиннадцать человек. Ещё двое проголосовали против.

Отметим, что, согласно уставу муниципалитета и федеральному законодательству, отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен получить два «неуда», а не один.