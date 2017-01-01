Тренерский штаб «Звезды» пополнит известный российский специалист

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Равиль Сабитов

Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

В тренерский штаб ФК «Звезда» в качестве тренера-консультанта приглашён известный советский и российский футболист, тренер и эксперт Равиль Сабитов. Он займёт должность тренера-консультанта, сообщает со ссылкой на директора ФК «Звезда» Валерия Волошина пресс-служба клуба.

51-летний специалист призван помочь преодолеть неудачный старт сезона и привнести в игру и тренировочный процесс новые идеи с надеждой на дальнейшее развитие команды, отмечают в «Звезде».

Равиль Сабитов — чемпион Европы 1990 года в составе молодёжной сборной СССР, мастер спорта СССР международного класса, выступал в высших всесоюзной и российской лигах за московские «Динамо» (1985—1990, 1995—1996 г.г.) и «Локомотив» (1991—1993 г.г.), а также в бельгийской Премьер-лиге за «Варегем» (1993—1994 г.г.). Игровую карьеру завершил из-за травмы в 28 лет. После этого он поступил в Высшую школу тренеров, которую с отличием окончил в 1997 году.

Самостоятельную тренерскую карьеру Равиль Сабитов начинал в подмосковных «Химках», а с 2003 по 2007 год работал в качестве старшего тренера в молодёжной и олимпийской сборных России. Затем в качестве главного тренера трудился в московском «Торпедо», привёл к чемпионству в Казахстане скромный костанайский «Тобол» и работал в командах премьер-лиг Финляндии и Латвии.

В прошлом году у Равиля Сабитова истёк контракт с латвийским ФК «Елгава», после чего тренер вернулся в Россию. В последнее время Равиль Сабитов на регулярной основе выступает экспертом и совместно с другими известными футболистами и тренерами принимает участие в передачах на телеканале «МАТЧ-ТВ», анализируя матчи РПЛ и ведущих европейских лиг.

Напомним, что пермский футбольный клуб «Звезда» крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. Так, 30 августа клуб в Перми провёл матч седьмого тура ОЛИМП-первенства ПФЛ с тольяттинской «Ладой». И проиграл с минимальным счётом 0:1.

Это поражение стало четвёртым для «Звезды» в нынешнем чемпионате, и она с пятью набранными очками занимает 11-е место (из 12 команд).

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