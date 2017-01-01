«Звезда» проиграла четвёртый матч в чемпионате и занимает 11-е место

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Пермский футбольный клуб «Звезда» 30 августа дома провёл матч седьмого тура ОЛИМП-первенства ПФЛ с тольяттинской «Ладой». И проиграл с минимальным счётом — 0:1. Единственный гол на десятой минуте забил Иван Кузьмичёв.

Это поражение стало четвёртым для «Звезды» в нынешнем чемпионате, и она с пятью набранными очками занимает 11-е место (из 12 команд).



Следующий матч «Звезда» вновь проведёт дома — 6 сентября встречается в ФК «Тюмень». Начало — в 19:00.

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