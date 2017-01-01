В 2018 году в Пермском крае на 10,8% вырос объём отходов

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В 2018 году в Пермском крае было произведено 45,7 млн т отходов, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит Минприроды России в ежегодном докладе, посвящённом охране окружающей среды в 2018 году.

В докладе содержатся данные о том, что с 2010 года количество отходов в регионе выросло на 75,7%. Пермский край по данным показателям выглядит чуть хуже, чем в среднем регионы Приволжского федерального округа (ПФО). В 2018 году в ПФО по сравнению с предыдущим годом рост отходов составил 10% и стал на 71,2% больше, чем в 2010 году.

Как и в Прикамье, в других регионах ПФО наблюдается рост объёмов образования отходов.

Наибольший объём образования отходов в 2018 г. отмечен в Оренбургской области (54 666,0 тыс. т), наименьший — в Чувашской Республике (389,5 тыс. т).

Минприроды также приводит данные по количеству утилизированных отходов. Пермский край утилизировал в 2018 году почти 27 млн т, что на 33,7% больше, чем в 2017 году.

Это примерно на том же уровне, что и в среднем по регионам ПФО, там объём утилизированных отходов вырос на 31,1%. Однако если посмотреть тот же показатель в сравнении с данными 2010 года, то Пермский край увеличил объём утилизированных отходов в 3,3 раза. В ПФО, если оценивать динамику утилизации отходов в 2018 и 2010 годах, рост составил в 2,2 раза.