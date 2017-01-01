УФАС нашло нарушения при закупке лекарств кардиологическим диспансером

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Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер» проводило электронный аукцион на поставку лекарственного препарата с МНН «Севофлуран» (средство для ингаляционной анастезии).

Согласно техническому заданию, флакон с «Севофлураном» должен был быть оснащён специальной укупорочной системой Quik-Fil или адаптерами типа Quik-Fil для обеспечения совместимости с оборудованием диспансера.

Заявки на участие подали две компании. Причём одну из них аукционная комиссия отклонила, аргументировав это тем, что у ООО «Фармактивы капитал» отсутствует регистрационное удостоверение на медицинское изделие — адаптер типа Quik-Fil.

Участник аукциона пожаловался в УФАС. В результате антомонопольщики выяснили, что ООО «Фармактивы капитал» предоставляла регистрационное удостоверение на «Севофлуран», в котором было указано, что жидкость для ингаляций идёт в комплекте с адаптером для заливки типа Quik-Fil. То есть, как отметила начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова, оснований для отклонения заявки у аукционной комиссии не имелось.

В итоге клиническому кардиологическому диспансеру было выдано предписание устранить нарушение и пересмотреть заявки участников аукциона. Должностные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к административной ответственности, сообщает УФАС.