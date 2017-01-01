В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

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В дни проведения Пермского международного марафона изменится движение общественного транспорта. 7 и 8 сентября в центре города будет перекрыто движение транспорта, изменится и работа городских маршрутов, напоминают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Так, с 12:00 до 17:00 7 сентября произойдут следующие изменения в работе общественного транспорта:

— автобусные маршруты №2 и №15 в направлении станции Пермь II будут следовать в объезд по ул. Ленина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений;

— автобусный маршрут №6 в направлении Коммунального моста будет следовать в объезд по ул. Борчанинова и Петропавловской, далее — по маршруту следования;

— автобусные маршруты №10, №14, №49, №50 и №68 в направлении станции Пермь II и обратно будут следовать в объезд по ул. Ленина, Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении — по ул. Луначарского), Крисанова и Ленина, далее — по маршрутам следования;

— автобусные маршруты №20, №35 и №46 в направлении центра города будут следовать в объезд по ул. Ленина, Борчанинова, Петропавловской и Попова, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений;

— автобусные маршруты №54 и №67 в направлении станции Пермь II и обратно будут следовать в объезд по ул. Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении — по ул. Луначарского), Крисанова и Ленина, далее — по маршрутам следования.

С 5:00 до 16:00 8 сентября:

— автобусный маршрут №2 обслуживаться не будет;

— автобусный маршрут №3 будет следовать от микрорайона Нагорного до остановочного пункта «Автовокзал»;

— автобусные маршруты №7, №41и №60 будут следовать до остановки «Драмтеатр». Данные автобусные маршруты, а также маршруты №6, №7, №8, №15, №20, №33, №35, №46, №49, №53, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по ул. Монастырской, Окулова и Крисанова;

— автобусные маршруты, следующие по ул. Ленина, будут перенаправлены на ул. Крисанова, Екатерининскую (Луначарского) и Комсомольский проспект;

— автобусные маршруты №4, №10, №14, №30, №33, №36, №61, №63, №67, №68 и №77 в направлении Средней дамбы и обратно будут следовать в объезд по Комсомольскому проспекту и ул. Революции;

— автобусные маршруты №30, №68 и №77 в направлении Северной дамбы от ул. Революции будут следовать в объезд по ул. 25-го Октября, Пушкина и Островского, далее — по маршрутам следования;

— автобусный маршрут №32 будет следовать до ул. Максима Горького;

— трамвайные маршруты №4 и №7 в направлении от ул. Уральской будут следовать до остановочного пункта «Разгуляй»;

— трамвайный маршрут №5 будет следовать по маршруту «Улица Стахановская» — «Станция Бахаревка»;

— трамвайные маршруты №6 и №8 будут следовать по маршруту «ОАО «Велта» — «АО «Инкар»;

— трамвайный маршрут №11 будет следовать по маршруту «Станция Осенцы — «Школа №107» — «АО «Инкар».

Также на пути маршрутов объезда будут организованы дополнительные остановки. Кроме того, 7 и 8 сентября будет закрыто движение личного автотранспорта.