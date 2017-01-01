В выходные в центре Перми перекроют улицы

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В дни проведения Пермского международного марафона в центре города будет закрыто движение транспорта. О том, что Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября напоминает пресс-служба администрации Перми.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение транспорта ограничивается для обеспечения безопасности на время подготовки и проведения большого спортивного события.

Так, с 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 00:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 5:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

— Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;

— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;

— Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;

— Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;

— Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;

— Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;

— Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

— Пушкина от улицы Газеты «Звезда» до улицы 25 Октября;

— Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

— Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

— нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;

— четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

— Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

— Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

— Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

— Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;

— 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;

— Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;

— Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.

С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 6:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

— Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;

— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;

— Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;

— Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;

— Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;

— Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;

— Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

— Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

— Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

— нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;

— четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

— Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

— Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

— Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;

— Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Революции;

— 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;

— Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;

— Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути.