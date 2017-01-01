В выходные в центре Перми перекроют улицы
В дни проведения Пермского международного марафона в центре города будет закрыто движение транспорта. О том, что Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября напоминает пресс-служба администрации Перми.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение транспорта ограничивается для обеспечения безопасности на время подготовки и проведения большого спортивного события.
Так, с 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 00:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 5:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:
— Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
— Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
— Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
— Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
— Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
— Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
— Пушкина от улицы Газеты «Звезда» до улицы 25 Октября;
— Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
— Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
— нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
— четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
— Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
— Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
— Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
— Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
— 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
— Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
— Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.
С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 6:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:
— Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
— Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
— Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
— Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
— Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
— Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
— Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
— Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
— нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
— четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
— Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
— Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
— Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
— Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
— Сибирская от улицы Монастырской до улицы Революции;
— 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
— Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
— Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути.