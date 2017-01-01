На льготные «оборотные» кредиты для сельского хозяйства Прикамья в следующем году выделят 162 млн руб Минсельхоз России определился с планами на краткосрочное кредитование

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Фото: Игорь Катаев

В 2020 году на Пермский край по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей планируется выделить162 млн руб. Это средства, которые выделяются по программе для возмещения упущенной выгоды уполномоченным банкам, которые выдают льготные кредиты сельхозпроизводителям.

Сам кредит выдаётся уполномоченными федеральным Минсельхозом банками. Например, за первые 8 месяцев 2019 года в Пермском крае было выдано почти 2,5 млрд руб. А субсидия по возмещению недополученной выгоды банкам в тот же период составила 82,3 млн руб.

Из средств, запланированных на Пермский край в 2020 году, больше всего выделено на молочное скотоводство — 67,2 млн руб., по 32,5 млн выделено на малые формы хозяйствования и на переработку продукции растениеводства и животноводства, 24,3 млн руб. — на развитие животноводства, и 5,5 млн руб. — на развитие растениеводства. При этом 162 млн включают в себя только краткосрочные кредиты, срок выдачи которых составляет один год, по которым федеральный Минсельхоз предоставляет данные в разбивке по регионам. Долгосрочные кредиты, выдаваемые по этой же программе от двух и более лет, не предполагают разбивку по регионам.

Льготные краткосрочные кредиты имеют большое значение для развития сельского хозяйства, поскольку позволяют сельхозпроизводителям пополнять оборотные средства, часто востребованные в сезон.

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в этом году уже получил 400 млн руб. «оборотных» кредитов по программе льготного кредитования. По словам директора предприятия Сергея Хазова, только его молокозаводу нужно в этом году краткосрочных кредитов на 1 млрд 400 млн руб.:

Сергей Хазов, директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»:

— Покупая сырое молоко с ферм, мы должны за него заплатить, а, например, наши сыры вызревают два-три месяца. Получается, что средства, потраченные на молоко, у нас замораживаются. Льготные кредиты — не бесплатные деньги, мы за них платим, только меньше, — добавляет руководитель крупнейшего в регионе предприятия по переработке молока.

По словам директора ООО «Вемол» Людмилы Новиковой, максимальная рентабельность на производстве натуральных молочных продуктов не превышает 5%, и в таких условиях переработчикам молока невыгодно пополнять оборотные средства по обычным кредитным программам.

Людмила Новикова, директор ООО «Вемол»:

— Летом увеличивается поступление молока, и переработчики вынуждены его покупать, а значит, из оборота вытягиваются на это средства. Осенью и зимой масло, получаемое из летнего молока, продаётся, и средства по программе льготного кредитования отдаются. Альтернативы им нет, — добавляет руководитель молокозавода.

В целом в России на субсидии банкам по этой программе на краткосрочные кредиты планируется потратить 18,6 млрд руб. Самые большие суммы субсидий по ней приходятся на регионы с развитым сельским хозяйством. Например, на Белгородскую область приходится 1,8 млрд руб., на Воронежскую область — 1,1 млрд руб., на Краснодарский край также приходится почти 1 млрд руб.

В Приволжском федеральном округе в лидерах — Татарстан с 1 млрд руб. На втором месте по размеру финансирования — Башкортостан с 455 млн руб., на третьем месте — Пензенская область с 384 млн руб. Пермский край с 162 млн руб. в Приволжском федеральном округе на девятом месте.

Напомним, что по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей выдают кредиты двух видов — краткосрочные (сроком до одного года) и долгосрочные (сроком от двух до 15 лет). Краткосрочные часто называют в банках «оборотными», поскольку они выдаются, как правило, на текущие задачи: закупку семян или удобрений для посевной, покупку горючего или запчастей под уборочную. И краткосрочные, и долгосрочные кредиты выдаются по сниженным ставкам — не более 5% годовых.

С 1 февраля 2018 года и в первые месяцы 2019 года в Пермском крае было выдано 102 «оборотных» кредита на общую сумму 5,7 млрд руб. Инвестиционные кредиты (на организацию новых производств или модернизацию существующих) выдают на проекты с большим горизонтом планирования. За указанный период времени было выдано 27 таких кредитов на общую сумму почти 2,8 млрд руб.