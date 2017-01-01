Тепличное кредитование Почему льготные кредиты достаются только крупным сельхозпроизводителям

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Реализация федеральной программы льготного кредитования сельхозпроизводителей забуксовала. По словам экспертов и участников рынка, небольшим сельхозпроизводителям сложно получить такие займы. Это подтверждается статистикой: малые формы хозяйствования (выручка которых за прошлый год составила менее 120 млн руб.) в период с 1 февраля 2018 года получили только 58 кредитов на сумму 272 млн руб., тогда как всего было выдано кредитов на 20,7 млрд руб. Одна из основных причин такого положения дел в том, что небольшие производители не могут самостоятельно справиться с бюрократическими препонами, в частности правильно оформить заявку на кредит.

С 1 февраля 2018 года по 25 марта 2019 года в Пермском крае, по данным Минсельхоза России, по программе льготного кредитования сельхозпроизводителям был выдан 131 кредит. Большую часть средств получили крупные сельхозпроизводители, компании — переработчики сельхозпродукции и агрохолдинги, как производящие, так и перерабатывающие продукцию. Так, больше половины из 20,7 млрд руб. (12,2 млрд руб.) выделено ООО «Тепличный холдинг «Пермский» (резидент ТОСЭР «Чусовой», подконтролен ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). Среди потенциальных получателей кредитов по льготной ставке также крупнейшие в крае переработчики молока — ООО «Маслозавод Нытвенский» (1,3 млрд руб.) и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (1,8 млрд руб.), а также АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» (2 млрд руб.).

Напомним, по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей выдают кредиты двух видов — краткосрочные (сроком до одного года) и долгосрочные (сроком от двух до 15 лет). Краткосрочные часто называют в банках «оборотными», поскольку они выдаются, как правило, на текущие задачи: закупку семян или удобрений для посевной, покупку горючего или запчастей под уборочную. С 1 февраля 2018 года и в первые месяцы 2019 года было выдано 102 «оборотных» кредита на общую сумму 5,7 млрд руб. Инвестиционные кредиты (на организацию новых производств или модернизацию существующих) выдают на проекты с большим горизонтом планирования. За указанный период времени было выдано 27 таких кредитов на общую сумму почти 2,8 млрд руб. И краткосрочные, и долгосрочные кредиты выдаются по сниженным ставкам — не более 5% годовых.

«Новый компаньон» проанализировал данные из перечней заёмщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, по которым Минсельхозом России принято положительное решение. Отметим, что к малым формам хозяйствования относятся организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции, годовой доход которых за предыдущий год составляет не более 120 млн руб. Поэтому в своём анализе мы руководствовались этой планкой.

Таким образом, в 2018 году сельхозпроизводителям с выручкой менее 120 млн руб. было выдано 43 краткосрочных кредита на общую сумму 171,5 млн руб. (из 8,5 млрд руб., без учёта «Пермского») и 15 долгосрочных — на 100 млн руб. Хозяйства с выручкой более 120 млн руб. в год получили 59 краткосрочных кредитов (5,6 млрд руб.) и 12 инвестиционных (2,7 млрд руб.). Анализ показывает, что небольшим хозяйствам достаётся меньше и краткосрочных, и долгосрочных кредитов.

На кредиты размером 10 млн руб. и меньше приходится 54 из 58 заявок (на общую сумму 201 млн руб.). Очевидно, что кредиты небольшого размера востребованы у сельхозпроизводителей малых форм. И только три банка в Пермском крае замечены в выдаче таких кредитов: ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ, тогда как в целом в программе льготного кредитования распределяли кредиты в Пермском крае восемь банков.

«Умопомрачительно сложная задача»

Депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин, который входит во временную рабочую группу по поддержке сельхозпроизводителей, подтвердил «Новому компаньону», что проблема кредитования малых производителей на селе действительно существует. По его данным, в 2018 году из общей кредитной массы они получили только 4,6%.

В среднем только на посевную каждому хозяйству нужно 2 млн руб. кредитных средств, говорит руководитель управления АПК администрации Куединского района Николай Дмитриев. «Нужно 30 млн руб. на район, а получат кредит в лучшем случае два хозяйства из 15», — сетует местный чиновник.

Среди причин, которые не дают производителям полноценно участвовать в программе, — недостаточный уровень финансовой грамотности (не могут правильно подготовить пакет документов для заявки), отсутствие залоговой массы и денег на первоначальный взнос, рассказывает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ольга Барчак.

Сотрудники двух банков, работающих по программе в нашем регионе, добавляют к перечню причин «сильную закредитованность и плохую кредитную историю некоторых заёмщиков». У многих также есть «долги по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также процентов, подлежащих уплате», а их отсутствие является обязательным требованием для участия в федеральной программе. Усложняет задачу и учёт банком взятой в лизинг техники как долговых обязательств. «Нужно подходить взвешенно и определяться, что первично — получить средства для проведения сезона полевых работ или получить в лизинг технику», — говорит собеседник.

Экс-министр сельского хозяйства, заместитель председателя Пермской ТПП Елена Гилязова уверена: получить кредит по льготной ставке — «умопомрачительно сложная задача». Среди главных проблем, с её точки зрения, — залоги и неумение подавать заявку. «Банки не берут в залог земли, — поясняет Гилязова. — Кроме того, залоги оцениваются с таким дисконтом, что это не позволяет обеспечить объём запрашиваемого кредита. Плюс вызывает сомнение качество бизнес-планов. Составление заявок сейчас — это отдельное искусство. Есть специальные сервисы, которые позволяют повышать качество заявок, но не с 100%-ной гарантией».

По программе льготного кредитования деньги получают только финансовоустойчивые сельхозпроизводители, соглашается руководитель Ассоциации молочников Пермского края Николай Капустин. Другим, менее устойчивым, остаётся «получать их в банке по полной ставке или брать заём у предприятия по переработке». Такая же позиция у начальника управления сельского хозяйства администрации Ординского района Ивана Кобелева: «Сельхозпроизводители вынуждены идти за кредитами на кабальных условиях в микрокредитные организации или к частным лицам». По словам руководителя одного из сельхозкооперативов, во время уборочной или посевной банки предлагают кредиты по обычным программам кредитования от 10 до 19% годовых.

Как в первый раз

Те компании, которым удалось попасть в программу, сетуют, что чаще всего банки выдают кредит по максимальной ставке 5%. При этом более крупным игрокам на рынке, по информации банковских работников, такие кредиты будто бы выдавали и под 1%, и под 2% годовых.

Другая проблема, о которой говорят сельхозпроизводители, — затягивание сроков выдачи кредитов. Так, заявку ООО «Колхоз им. Ленина» на инвестиционный кредит в банке рассматривали целый год, но в итоге всё-таки отказали. «Причины отказа, как нам передали, заключались в отсутствии поручителей и недостаточности залоговой базы», — говорит директор предприятия Сергей Накаряков.

С такой же проблемой столкнулся и руководитель КФХ Николай Малафеев: «Подавали заявку на посевную в феврале, а в итоге получили кредит только к концу мая, когда посевная уже подходила к концу».

«Каждый раз приходишь, как в первый раз. Заставляют собирать полный пакет документов. Слишком большие сложности со сбором документов и большие сроки рассмотрения заявки в банке», — говорят в КФХ Гузалии Кутдусовой, которое в предыдущие годы, нанимая дополнительного бухгалтера, исправно подавало заявку. Но в этом году решило справиться своими силами и не брать кредит.

А пока небольшие производители корректируют заявки и ждут подтверждения (здесь также нужно учитывать, что чаще всего им приходится довозить дополнительные документы лично, то есть ездить как минимум в райцентры), заканчиваются лимиты.

Под лимитами имеются в виду «лимиты бюджетных обязательств», которые предоставляются получателю средств федерального бюджета. В случае с программой льготного кредитования сельхозпроизводителей получателями средств являются банки, уполномоченные работать по данной программе. Им из федерального бюджета компенсируется по этим лимитам недополученная прибыль. Общий прогноз по лимитам федеральный минсельхоз формирует на основе данных, которые предоставляют в Москву уполномоченные банки и территориальные органы АПК, то есть профильные министерства и ведомства. Дедлайн — до 1 июня расчётного года. «Мы свои предложения формируем на основании потребностей банков. Они как первоисточники дают информацию о том, сколько будет заявок на молочное или мясное скотоводство, сколько на малые формы и так далее, поскольку именно они работают с заёмщиками, с сельхозтоваропроизводителями и реально оценивают возможности получения кредита. Затем мы эти предложения вписываем в целевые показатели госпрограммы», — говорит Ольга Барчак.

Как подтвердил один из банковских служащих на условиях анонимности, у них действительно запрашивают такую информацию. «Конечно, мы знаем по своим заёмщикам, кому нужен будет кредит, — сказал он. — И на основании своих данных подаём информацию».

Интересно, что в этом году лимиты для предприятий с выручкой больше 120 млн руб. уже закончились, говорит работник одного из банков. По условиям программы, если средства, выделенные на регион, не востребованы производителями малых форм хозяйствования, то Минсельхоз России по результатам первого полугодия и по предложению краевого минсельхоза может перераспределить их другим компаниям.