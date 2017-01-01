В Перми открывается киношкола игрового кино

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Фото: Киностудия «Новый курс»

9 сентября в Перми начинает работу «Пермская киношкола». Образовательный проект направлен на развитие игрового кино в Пермском крае и проходит в рамках кинофестиваля «Радуга Прикамья». Занятия киношколы продлятся до июня 2020 года, сообщают в киностудии «Новый курс».

Организаторами киношколы выступили ГКБУК «Пермская синематека», киностудия «Новый курс», Пермское отделение Союза кинематографистов и Пермская кинокомиссия. Киношкола проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.

Занятия киношколы будут проходить два раза в неделю по вечерам в киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, 17). Стать учеником «Пермской киношколы» может каждый интересующийся кинопроизводством в возрасте от 16 лет. Все занятия бесплатные. Необходима короткая регистрация.

Весь период обучения в киношколе будет разделён на несколько этапов. На первом этапе, который продлится до 30 ноября, будет организована работа сценарных мастерских. Все желающие смогут научиться писать сценарий к игровому фильму. Еженедельно будут проходить два занятия: одно по сценарному мастерству и одно по различным кинодисциплинам. Начало всех занятий — в 19:00. Планируются домашние задания.

Ведущим мастером киношколы станет пермский режиссёр, сценарист Дмитрий Заболотских. Преподавателями также будут телеведущая Елена Растянис, директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов и другие пермские кинематографисты. Исполнительный директор киношколы — Андрей Вилисов.

Завершится первый этап учёбы в киношколе питчингом — защитой собственных сценарных проектов, после которого опытные мастера киношколы отберут не менее шести успешных сценариев. К защите будут допущены участники киношколы, добросовестно выполнявшие домашние задания и прошедшие предварительный отбор.

Первый установочный семинар состоится уже 9 сентября. На нём будут презентованы программа и порядок работы киношколы, проведены первые занятия по сценарному мастерству.

Следующее занятие на тему «Screenlife — новый язык кино» пройдёт 13 сентября. Пермский режиссёр Александра Григорьева расскажет о жанре screenlife — «жизнь на экране», поделится знаниями в области финансового преимущества формата и подскажет, как найти ресурсы для создания своего фильма. Уже в первый день каждому предложат практическое задание по созданию своего screenlife.

«В первый год работы киношколы мы планируем провести мониторинг ситуации: выявить заинтересованность учеников, отработаем подходы к обучению. В наших планах — создание киноальманаха короткометражных игровых фильмов к 300-летию Перми», — рассказал директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.

С начала 2020 года начнутся работы непосредственно по производству будущих фильмов. Успешно показавшие себя ученики под руководством приглашённых московских профессионалов киноиндустрии научатся снимать и монтировать собственные фильмы. Планируется, что готовые короткометражные игровые картины ученики школы представят летом, в июне 2020 года.

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