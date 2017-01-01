Закон о «нулевых нормативах» на вывоз мусора для ИП готовится краевыми властями

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Краевые власти планируют внести в Законодательное собрание региона проект закона, устанавливающего льготу по оплате услуг регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» для индивидуальных предпринимателей, работающих по месту регистрации. Об этом в ходе прямой линии в Instagram заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Губернатор сообщил, что льгота полностью освобождает предпринимателей от платежей регоператору с 1 января 2019 года: «Если они (предприниматели — ред.) уже платят как физические лица, то как ИП платить не будут». Работа по обоснованию нулевых нормативов уже ведётся.

21 августа губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании краевого правительства дал поручение не выставлять предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго», штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора.

В настоящее время на уровне правительства Пермского края разрабатывается нормативно-правовой акт, который может освободить самозанятых индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором. Документ проходит юридическую экспертизу и должен быть принят в течение месяца.

По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, собираемость платежей за вывоз мусора в крае с физлиц составляет 85%, с юрлиц — менее 12%. Договоры на вывоз мусора заключили менее 10% субъектов бизнеса, зарегистрированных в Пермском крае. При этом на юрлиц приходится до половины всего вырабатываемого мусора в регионе.

«Федеральный закон об обращении с твёрдыми коммунальными отходами не предусматривает исключения для ИП и самозанятых, — рассказал и. о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын. — Закон вступил в силу с 1 января 2019 года», — отметил и. о. министра.

«Сложно признать работу регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомления сразу с угрозой штрафа, времени на заключение договоров не дали. Целый букет управленческих глупостей», — заявил глава региона. Он обратил внимание регионального оператора ТКО «Теплоэнерго» на необходимость вести разъяснительную работу среди предпринимателей.