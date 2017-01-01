Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 3 сентября

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Налоговая дилемма. Как в территориях Пермского края досрочно отменяют ЕНВД.

В темпе МАКСа. «Пермские моторы» представили свои передовые разработки на международном авиасалоне.

Николай Новичков: Уход Курентзиса — это просчёт. Экс-министр культуры Пермского края — о проекте «Пермь-300» и попытках копировать Москву.

«Оставить эмоции в стороне». Эксперты желают Андрею Борисову успехов в управлении Пермским театром оперы и балета, но выражают осторожные опасения.

Развод. Пермский театр оперы и балета и Теодор Курентзис делят Дягилевский фестиваль.

«От вашей возни страдают люди». Главу Большесосновского района Вячеслава Буркова во второй раз отправили в отставку.

Дмитрий Баранов: У нас нет проблем, у нас есть задачи. Гендиректор Фонда капитального ремонта в Пермском крае — о реализации краевой программы, сложностях замены лифтов и плюсах спецсчетов.

Торговая доля. Федеральные продуктовые сети продолжают экспансию в Прикамье, однако темп роста сбыта их продукции снижается.

Отрегламентировали и перераспределили. Депутаты Пермской городской думы провели первое заседание после каникул.

Пётр Щедровицкий: Вы отстаёте от российских городов. Известный философ и методолог — о настоящем Перми в контексте новой промышленной революции.

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