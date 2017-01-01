ФАС обнаружило нарушения закона при выборе в Прикамье регоператора по обращению с ТКО Правительство Пермского края помогло унитарному предприятию принять участие в конкурсе

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Фото: Евгений Запискин

Как сообщает пресс-служба ФАС России, в июле 2019 года ФАС России возбудила дело в отношении правительства Пермского края. Антимонопольщики поясняют, что 24 июля 2018 года власти края объявили конкурс на отбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Пермского края. Участники конкурса должны были в качестве обеспечения заявки перечислить на счёт организатора 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211 млн руб.

Когда конкурс только объявили, уставный фонд ПКГУП «Теплоэнерго» составлял всего 40,2 млн руб. Но в октябре 2018 года правительство Пермского края издало распоряжение об увеличении уставного фонда подведомственного предприятия ПКГУП «Теплоэнерго» на 231 млн руб. Это позволило обеспечить возможность унитарному предприятию участвовать в конкурсном отборе.

В результате заявка от «Теплоэнерго» оказалась единственной, и краевые власти заключили с унитарным предприятием соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона. При этом, как отмечает ФАС России, после проведения конкурсного отбора сумма в 231 млн руб., которая была переведена в «Теплоэнерго» из бюджета края, была возвращена в бюджет, и уставный фонд ПКГУП «Теплоэнерго» уменьшился до первоначального уровня — 40,2 млн руб.

«Это может свидетельствовать о том, что субсидия предоставлялась именно для обеспечения участия в конкурсе. С учётом выявленных фактов, ФАС России усматривает связь между действиями регионального правительства, которые выразились в субсидировании ПКГУП «Теплоэнерго», и его победой в конкурсном отборе. Такие действия могут являться признаком нарушения Закона о защите конкуренции», — отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королёв.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Антон Удальев сообщил, что о возбужденном деле им известно. «Свою позицию мы уже представили в антимонопольный орган. Хотелось бы акцентировать внимание, что ФАС России говорит только о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Полагаю, что по итогам рассмотрения дела они так и останутся признаками. Говорить об ограничении конкуренции в ходе проведения конкурсного отбора нельзя, поскольку на торги поступила единственная заявка от ПКГУП «Теплоэнерго». В таких условиях ограничения конкуренции попросту не могло быть. Более того конкурсная документация по выбору регионального оператора в свое время уже была предметом рассмотрения ФАС России, и тогда надзорный орган не выявил каких-либо нарушений», — отметил он.

Касательно уставного фонда ПКГУП «Теплоэнерго» Антон Удальев пояснил, что правительство Пермского края предусмотрело возможный вариант, при котором ни один из действующих субъектов рынка не заявится на конкурс, и приняло меры по созданию своего оператора. «Как мы видим, меры приняты не напрасно, поскольку других заявок на конкурс не поступило. Таким образом Правительство Пермского края обеспечило своевременный вход региона в реформу по обращению с отходами», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что в августе 2018 года Законодательное собрание в рамках внесения поправок в бюджет 2018 года приняло решение о выделении «Теплоэнерго» 355 млн руб. Из них 231,6 млн руб. были зачислены в уставный капитал предприятия и пошли на обеспечение заявки для участия в торгах, а остальные 123,4 млн руб. были направлены на текущую деятельность и организацию системы биллинга. При этом, как пояснил депутатам вице-премьер краевого правительства, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв, увеличение уставного капитала необходимо, чтобы ГУП смог обеспечить заявку на участие в торгах. При этом сообщил, что после подписания протокола итогов конкурса (если ГУП проиграет) или контракта с ГУПом (если ГУП выиграет) деньги вновь вернутся в бюджет. Кроме того, по словам Антона Удальёва, если ГУП станет регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, это позволит избежать банкротства регоператора и мусорного коллапса, а также большого тарифа за эту коммунальную услугу для населения.

Отметим, что о своём желании участвовать в конкурсе в разное время также заявляли ООО «ЭКОЛ» (возчик мусора) и ООО «Буматика» совместно с иногородними инвесторами (концессионер полигона в Краснокамске и строительства экотехнопарка в Лысьве), но решили не подавать заявку по разным причинам. Директор «Буматики» пояснил, что компания не стала участвовать в торгах «по политическим причинам». В августе ООО «ЭКОЛ» пожаловалось в ФАС на то, что не сможет принять участие, поскольку не располагает свободными наличными средствами, необходимыми для обеспечения заявки. Компания сообщила, что требуемую сумму за неё могут внести третьи лица. Однако ФАС России, которая рассматривала жалобу, признала эти претензии необоснованными.



