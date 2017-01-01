ГУП «Теплоэнерго» выделят деньги на участие в торгах за статус «мусорного» регоператора Для этого предприятию увеличат уставный капитал на 231,6 млн рублей

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 16 августа, депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали в двух чтениях выделение в этом году из регионального бюджета 231,6 млн руб. ГУП «Теплоэнерго» (учредитель — Региональная служба по тарифам).

Как пояснил вице-премьер краевого правительства, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв, на базе ГУП «Теплоэнерго» планируется создание предприятия, которое будет претендовать за статус регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Увеличение уставного капитала необходимо, чтобы ГУП смог обеспечить заявку на участие в торгах. Предполагается, что после подписания протокола итогов конкурса (если ГУП проиграет) или контракта с ГУПом (если ГУП выиграет), деньги вновь вернутся в бюджет. Кроме того, по словам Антона Удальёва, если ГУП станет регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, это позволит избежать банкротства регоператора и мусорного коллапса, а также большого тарифа за эту коммунальную услугу для населения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сегодня уставный капитал «Теплоэнерго» составляет 40 млн руб. По итогам 2017 года компания понесла убытки в размере 3 млн руб. Директор ГУП — Аркадий Новосёлов. Антон Удальёв пояснил, что это предприятие создавалось для управления в сфере ЖКХ, но не смогло вписаться в рынок. Сейчас его основной доход — это сдача имущественного комплекса в аренду. Однако все контракты с арендаторами заканчиваются в сентябре, и в случае чего «Теплоэнерго» сможет исполнять сои обязанности в полной мере — заключать контракты с участниками мусорного рынка и следить за их выполнением.

Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО был объявлен 24 июля. Власти Прикамья планируют заключить соглашение с регоператором на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год. На прошлой неделе конкурс был приостановлен: перевозчик ООО «ЭКОЛ», который планировал принять участие в торгах, направил жалобу в антимонопольный орган. Рассмотрение жалобы в центральном аппарате ФАС должно было состояться вчера, 15 августа, однако было принято решение перенести ее на 20 августа.

Помимо «ЭКОЛ», о своих планах участия в конкурсе заявляли в ООО «Буматика» (концессионер полигона в Краснокамском районе). «Буматика» планировала подать заявку совместно c московским инвестором.