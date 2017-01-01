РСТ объявила конкурс по выбору регоператора по обращению с ТКО

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 24 июля, Региональная служба по тарифам объявила конкурс на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Срок соглашения — 10 лет. Зона деятельности — весь Пермский край.

Максимальное значение приведённой стоимости услуги регионального оператора (иными словами, «начальная цена») на территории Пермского края на период 2019 — 2028 гг. составляет 29 888 693 613,73 руб.

Потенциальные участники должны обладать лицензией на любой вид деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортировка, обезвреживание и т. д.). Размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211 739 130, 80 руб., размер обеспечения соглашения — аналогичный.

Срок подачи заявок истекает 20 августа. Заявки будут оценивать исходя из приведённой стоимости, которую предложат участники конкурса, и качества предоставляемых услуг: надёжность, оперативность, исполнительность и т.д. Итоги торгов планируется подвести до 5 сентября, чтобы 19 сентября заключить соглашение в новым региональным оператором.