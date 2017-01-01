В школы Перми тепло начнут подавать 5 сентября, в жилые дома — 9 сентября

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По сообщению администрации Перми, тепло в объекты социальной инфраструктуры начнут подавать 5 сентября, а в жилые дома — 9 сентября. Начало отопительного сезона сдвинуто по поручению главы Перми Дмитрия Самойлова.

По информации замглавы горадминистрации Игоря Субботина, в настоящий момент готовность объектов социальной сферы города составляет 100%, источников тепловой энергии — 100%, на завершающей стадии находится подготовка управляющими организациями — ТСЖ и УК — многоквартирных жилых домов.

Необходимую подготовку проходят 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.