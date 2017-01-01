Аукцион на строительство нового корпуса авиатехникума признан несостоявшимся

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Проект нового корпуса техникума им. Швецова

Аукцион на строительство нового корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова» признан несостоявшимся. Протокол об этом опубликован на сайте госзакупок 2 сентября.

В качестве причины указано, что «не было подано ни одной заявки на участие».



Напомним, министерство закупок Пермского края объявило аукцион 21 августа. Согласно документации, работы должны проходить по адресам: ул. Горького, 33, 33а; ул. Екатерининская, 49; ул. Луначарского, 24.



Победителю нужно было выполнить работы за 520 дней с момента заключения договора. Максимальная стоимость — 529,4 млн руб.



В июле было объявлено, что корпус обойдётся бюджету Пермского края в 1,3 млрд руб., ещё 78 млн руб. будет выделено на обустройство лабораторий учебного заведения.



К настоящему моменту завершено проектирование и пройдена госэкспертиза. Строительство корпуса начнётся этой осенью. Планируется, что корпус будет построен к сентябрю 2021 года. Плюс к 2022 году планируется строительство общежития для студентов.



Проект разработан ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя новый корпус, реконструкцию существующих корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке ул. Горького и Екатерининской.



По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.



По проекту, новый корпус будет пятиэтажным, но первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты госдумы изменили высотность на «до 25 м».