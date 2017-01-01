Объявлен аукцион на строительство нового корпуса авиатехникума
Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на строительство нового корпуса авиационного техникума им. Швецова. Он состоится 2 сентября.
Работы будут проходить по адресам: ул. Горького, 33, 33а; ул. Екатерининская, 49; ул. Луначарского, 24.
Победителю их нужно выполнить за 520 дней с момента заключения договора. Максимальная стоимость — 529,4 млн руб.
В июле было объявлено, что корпус обойдётся бюджету Пермского края в 1,3 млрд руб., ещё 78 млн руб. будет выделено на обустройство лабораторий учебного заведения.
К настоящему моменту завершено проектирование и пройдена госэкспертиза. Строительство корпуса начнётся этой осенью. Планируется, что корпус будет построен к сентябрю 2021 года. Плюс, к 2022 году планируется строительство общежития для студентов.
Проект разработан ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя новый корпус, реконструкцию существующих корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке ул. Горького и Екатерининской.
По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.
По проекту, новый корпус будет пятиэтажным, но первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты госдумы изменили высотность на «до 25 м».