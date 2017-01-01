Объём выданных автокредитов в Прикамье за один месяц превысил 1,5 млрд руб.

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В июле 2019 года банки Пермского края выдали автокредитов на сумму 1,57 млрд руб., это на 16,3% больше, чем в июле прошлого года (тогда выдали автокредитов на сумму 1,35 млрд руб.). Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объёмам за месяц Прикамье заняло 12-е место. Самый большой объём автокредитов традиционно относится к Москве — 7,46 млрд руб. Самый большой годовой рост показала Калужская область — на 57,5%.

Из 30 исследованных регионов во всех зафиксирован годовой рост объёма выдачи кредитов.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объёмы. Данному росту, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования.

Общая сумма выданных автокредитов составила 69,5 млрд руб. Это рекордный показатель за всё время наблюдений начиная с 2014 года.