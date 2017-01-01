MusicAeterna не будет использовать бренд Дягилевского фестиваля за пределами Перми Команда Курентзиса призывает краевой минкульт к переговорам

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Фото: Константин Долгановский

Пресс-секретарь оркестра MusicAeterna Оксана Гекк распространила сегодня официальный комментарий руководства коллектива по поводу письма за подписью исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова, в котором команду Курентзиса предупреждают о последствиях при незаконном использовании бренда «Дягилевский фестиваль». Письмо было опубликовано в соцсетях и СМИ.

Согласно комментарию Оксаны Гекк, Теодор Курентзис заявляет, что именно он и его команда создали бренд «Дягилевский фестиваль». Он изначально создавался для Перми и не «планируется к использованию» в других городах:

«Бренд «Дягилевский фестиваль» был создан Теодором Курентзисом и его командой в 2012 году. До этого времени фестиваль назывался «Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж». Бренд создан для Перми, и команда musicAeterna не использовала и не собиралась использовать его в других городах».

По словам пресс-службы MusicAeterna, проект в парижском театре Шатле, который будет проходить под руководством Теодора Курентзиса с 2021 года, «не будет называться буквально «Дягилевский фестиваль», хотя в его названии, безусловно, будет фигурировать имя человека, который именно сцену Шатле выбрал для первого представления своих знаменитых «Русских сезонов».

Авторы сообщения призывают краевой минкульт сесть за стол переговоров:

«Но главное — можно любое название дать фестивалю, как пермскому, так и французскому. Не от названия зависит успех, а от содержания. Поэтому лучше было бы закончить игры с массмедиа, подталкивающие нас к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров, чтобы решить принципиальные вопросы, касающиеся будущего фестиваля. Время идёт, а переговоры с министерством культуры Пермского края, по сути, ещё не начались».