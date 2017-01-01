Пермский театр оперы и балета готов начать борьбу за бренд Дягилевского фестиваля Товарный знак фестиваля зарегистрирован ещё в 2018 году

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Фото: Антон Завьялов

Пермский театр оперы и балета готов преследовать «любые попытки незаконного использования товарного знака «Дягилевский фестиваль». Об этом театр сообщает в письме на имя исполнительного директора Фонда поддержки культурных инициатив «Музыкаэтерна» Вероники Гайдель и менеджера Марка де Мони. Письмо на своей странице Facebook разместил пермский медиаменеджер Владимир Прохоров.

В письме, подписанном исполнительным директором Пермского театра оперы и балета Андреем Борисовым, в частности, сообщается, что фестиваль, организованный театром и краевым минкультом, «с течением времени приобрёл множество поклонников как в России, так и за её пределами».

По мнению авторов письма, «участились попытки недобросовестных участников рынка использовать узнаваемый бренд «Дягилевский фестиваль» без согласия правообладателя».

В этой связи в театре напоминают, что товарный знак «Дягилевский фестиваль» закреплён за ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского». Подтверждением этому является Свидетельство №642526 от 21 января 2018 года, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

«Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения», — напоминают в театре. Также Веронику Гайдель и Марка де Мони ставят в известность об ответственности за нарушение данных прав «вплоть до уголовной».

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета поясняют, что письмо не носит характера угрозы или ультиматума. Его сухой стиль и ссылки на закон объясняются формальными требованиями к деловой переписке. Целью письма, по словам сотрудников пресс-службы, является закрепление формальных границ между двумя проектами, носящими имя Дягилева, — пермским и парижским фестивалями:

Фото: страница Facebook Владимира Прохорова

«Пермский театр оперы и балета состоит в постоянной переписке с фондом «МузыкаЭтерна», и это — одно из рабочих писем. Именно этим объясняется канцелярский стиль изложения, который людей, далеких от делопроизводства, может смутить. Однако в данном случае речь идёт о закреплении формулировок де-юре. Как говорилось ранее обеими сторонами, фестивали в Перми и в Париже оба вдохновлены именем и деятельностью Сергея Дягилева, как и другие им подобные фестивали в мире. По закону их названия не должны совпадать, что и зафиксировано в данном письме», — говорится в комментарии для прессы.

Напомним, что во время Дягилевского фестиваля 2019 года менеджер Теодора Курентзиса Марк де Мони сообщил на пресс-конференции, что с 2021 года Дягилевский фестиваль будет проходить не только в Перми, но и в Париже, в театре Шатле.

21 августа руководство оркестра MusicAeterna сообщило о планах на ближайшие полгода, в том числе о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Théâtre du Châtelet), где MusicAeterna в ближайшем будущем станет оркестром-резидентом. В распространённом комментарии художественный руководитель MusicAeterna Теодор Курентзис поясняет, что Дягилевский фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в Шатле, — это самостоятельный проект, не являющийся альтернативой или заменой пермскому фестивалю.

В настоящее время проходят переговоры Теодора Курентзиса с руководством Пермского театра оперы и балета и краевым минкультом о возможном дальнейшем сотрудничестве в проведении Дягилевских фестивалей в Перми. По словам пресс-секретаря дирижёра Оксаны Гекк, в настоящее время MusicAeterna завершает с министерством культуры Пермского края переговоры, касающиеся организационных вопросов проведения Дягилевского фестиваля в Перми. В том числе, как и сообщалось ранее, речь идёт о возможности организации штаба фестиваля в ДК им. Солдатова и выделении оргкомитета фестиваля в отдельную от театра структуру, деятельность которой регулировалась бы непосредственно министерством.