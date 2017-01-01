Публичные слушания по скверу рядом с мечетью признаны состоявшимися

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Проект сквера около будущей мечети. Фото: администрация Перми

Комиссия по землепользованию и застройке Перми 28 августа признала состоявшимися публичные слушания по по организации сквера около будущей кафедральной городской мечети, которая будет построена по адресу бульвар Гагарина, 74а. Сами слушания прошли 12 августа.

Как отметили на заседании, на слушаниях зарегистрированы 60 слушателей и возражений от них не последовало.

Инициатором слушаний выступило «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России».

Оно хотело, чтобы на небольшой земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м был предоставлен условно разрешённый вид использования «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» для того, чтобы там можно было обустроить сквер и стелу высотой не более 10 м.

Фактически слушания стали логическим продолжением предыдущих слушаний по кафедральной мечети, которые состоялись в сентябре 2017 года. Тогда вопрос строительства мечети не встретил никаких возражений среди собравшихся.

В итоге члены комиссии по землепользованию и застройке решили рекомендовать главе Перми Дмитрию Самойлову предоставить условно разрешённый вид на обозначенный участок.