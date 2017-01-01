В Перми прошли публичные слушания по организации сквера со стелой рядом с будущей мечетью

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Проект сквера около будущей мечети. Фото: администрация Перми

В администрация Свердловского района Перми 12 августа состоялись публичные слушания по организации сквера около будущей кафедральной городской мечети, которая будет построена по адресу бул. Гагарина, 74а.

Инициатором слушаний выступило «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России».

Оно хочет, чтобы на небольшой земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м был предоставлен условно разрешённый вид использования «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» для того, чтобы там можно было обустроить сквер и стелу высотой не более 10 м.

Проект презентовал председатель централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России» Анвар Аблаев.

Заявители заверили, что сквер будет общедоступным для всех горожан и станет ещё одной благоустроенной территорией в городе.

В отличие от проходивших параллельно публичных слушаний по «Еврейскому благотворительному центру», атмосфера на этих слушаний была спокойной и конструктивной и практически не встретила возражений.

Итоги слушаний должна подвести комиссия по землепользованию и застройке и в случае одобрения их итогов направить рекомендацию главе Перми Дмитрию Самойлову вынести вопрос по земельному участку на пленарное заседание гордумы.

Фактически эти слушания стали логическим продолжением предыдущих слушаний по кафедральной мечети, которые состоялись в сентябре 2017 года. Тогда вопрос строительства мечети не встретил никаких возражений среди собравшихся.

Экспозиция проекта религиозного объекта в Свердловском районе представлена с 10:00 до 17:00 по адресу ул. Сибирская, 58 (администрация Свердловского района Перми).