Назначен новый прокурор Кировского района Перми

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Сегодня на должность прокурора Кировского района Перми был назначен советник юстиции Алексей Костарев. Ранее, по сообщению краевой прокуратуры, он занимал должность старшего помощника прокурора Пермского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

Ранее и. о. прокурора Кировского района был Виктор Тарасов.

Это не первая перестановка в прокуратурах районов Перми. Недавно, в конце июля, прокурор сменился и в Мотовилихинском районе Перми, им стал Евгений Бендовский. Он ранее работал прокурором Карагайского районе и сменил на этом посту Виктора Неволина.

А в конце марта новым прокурором Перми был назначен Виталий Дымолазов. Прежде он работал начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Перми. С конца 2018 года он исполнял обязанности прокурора Перми, сменив на посту Андрея Назарова.