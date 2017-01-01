Назначен новый прокурор Мотовилихинского района

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Приказом генпрокурора РФ на должность прокурора Мотовилихинского района Перми 24 июля назначен советник юстиции Евгений Бендовский.

Он служит в органах прокуратуры с 2007 года. Занимал должности следователя, прокурора отдела, заместителя прокурора района, с октября 2015 года был прокурором Карагайского района.

Ранее прокурором Мотовилихинского района был Виктор Неволин, который занимал должность с 2014 года, но в июне этого года освобождён от должности.