Вопрос по формированию тарифного меню на проезд в общественном транспорте гордума перенесла на месяц По мнению депутатов, решение требует доработки

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Во вторник, 27 августа, из повестки пленарного заседания гордумы по просьбе главы Перми исключён вопрос «О порядке утверждения регулируемого тарифа, стоимости проездных билетов на провозку пассажиров и багажа».

Во время заседание думы вне очереди выступил глава Перми и попросил перенести обсуждение на следующее пленарное заседание в сентябре.



Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Сегодня поступили предложения от депутатского корпуса продолжить доработку решения. Предлагаю перенести рассмотрение данного вопроса на сентябрьское заседание гордумы.

Это решение поддержали депутаты, но, согласно регламенту думы, глава Перми должен письменно попросить об этом думцев, что он обещал сделать в течение сегодняшнего дня

Напомним, что 20 августа комитет Пермской городской думы по экономическому развитию принял порядок утверждения регулируемого тарифа на проезд в общественном транспорте в первом чтении и отправил его на доработку к 10 сентября.

По мнению членов комитета, к самому тарифному меню и к методике его расчёта существует множество вопросов, на которые не получены внятные ответы от горадминистрации и департамента дорог и транспорта. Кроме того, своё отрицательное заключение высказали Контрольно-счётная палата (КСП) и управление экспертизы и аналитики. Их вывод — проект нужно отправить на доработку.

На заседании комитета начальник департамента Анатолий Путин и заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева презентовали тарифное меню и методику его расчёта. Но члены комитета остались не удовлетворены ответами на их вопросы. Главные из них — почему именно за основу взят базовый тариф в 28 руб. и по каким критериям высчитывались скидки на транспортные карты (фактически заменяющие классические проездные билеты).

По мнению КСП, даже при повышении базового тарифа расходы на транспортную отрасль только возрастут: если, по итогам прошлого года, субсидии перевозчикам превысили 800 млн руб., то планируется увеличение суммы ещё на 1 млрд.