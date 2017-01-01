Комитет по экономразвитию принял проект тарифного меню в первом чтении Предложения по методике расчёта тарифа в общественном транспорте должны быть подготовлены к 10 сентября

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Фото: Администрация Перми

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию 20 августа принял порядок утверждения регулируемого тарифа на проезд в общественном транспорте в первом чтении и отправил его на доработку к 10 сентября.

По мнению членов комитета, к самому тарифному меню и к методике его расчёта существует множество вопросов, на которые не получены внятные ответы от горадминистрации и департамента дорог и транспорта. Кроме того, своё отрицательное заключение высказали Контрольно-счётная палата (КСП) и управление экспертизы и аналитики. Их вывод — проект нужно отправить на доработку.

На заседании начальник департамента Анатолий Путин и заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева вновь презентовали тарифное меню и методику его расчёта. Но члены комитета остались не удовлетворены ответами на их вопросы. Главные из них — почему именно за основу взят базовый тариф в 28 руб. и по каким критериям высчитывались скидки на транспортные карты (фактически заменяющие классические проездные билеты).

По мнению КСП, даже при повышении базового тарифа расходы на транспортную отрасль только возрастут: если, по итогам прошлого года, субсидии перевозчикам превысили 800 млн руб., то планируется увеличение суммы ещё на 1 млрд.

Представитель прокуратуры Перми заявила, что в проекте необходимо заменить фразу «предоставляется скидка» на «предоставляются льготы», так как по Гражданскому кодексу нельзя применять «скидку».

Как отметила депутат Вероника Куликова, мнение депутатов по вопросу тарифов и меню «вообще не учитывается».

«Мы бы хотели посмотреть ещё альтернативные варианты с расчётами по другому базовому тарифу, просили об этом, но до сих пор никто нам такие варианты не предоставил», —посетовала Вероника Куликова.

Депутат Александр Филиппов отметил, что одной из главных претензий управления экспертизы и аналитики является то, что никто не знает точного пассажиропотока на общественном транспорте, хотя именно этот показатель один из основных при методике расчёта тарифа.

«Сегодня предлагается проект решение по формуле, в которой стоимость транспортной работы и транспортной сети делится на пассажиропоток. При этом чёрным по белому написано, что пассажиропоток считается автоматической системой учёта. Но её на сегодняшний день просто нет», — отметил Александр Филиппов.

Анатолий Путин отметил, что действительно система пока находится в тестовом режиме и начнёт функционировать с сентября. А Людмила Гаджиева вообще сказала, что «объективные данные мы начнём получать с июля 2020 года (когда транспортная модель будет действовать в рамках всего города, — прим.)».

Депутат Геннадий Сторожев заявил, что будет настаивать на прежнем тарифе в 20 руб, так как его увеличение сильно ударит по кошельку населению города. Особенно это связано с ценами на проездные билеты.

Напомним, по расчётам департамента дорог и транспорта, проездные, в зависимости от срока действия, будут стоить от 119 руб. до 20,3 тыс. руб.

Представители горадминистрации отметили, что в любом случае подход к тарифному меню придётся менять, так как этого требует новое федеральное законодательство и указание федерального Минтранса.

«Совет думы предложил принять документ в первом чтении и оставить его на площадке комитета для доработки. Эксперты подготовили качественные заключения. По ним можно будет совместно с администрацией города и экспертами подготовить поправки ко второму чтению. В то же время мы слышим доводы администрации, что надо переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне», - отметил председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.



