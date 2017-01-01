Годовой проездной в Перми может обойтись в 20 тыс. руб. Горадминистрация предоставила расчёт стоимости проездных по новому тарифному меню с 2020 года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Представители горадминистрации и департамента дорог и транспорта продолжают серию встреч с общественными организациями и жителями Перми с презентацией тарифного меню, которое будет реализовано в новой транспортной модели с 2020 года.

15 августа очередная встреча состоялась в общественном центре «Энергия» с председателями Лиги председателей ТОС. Проект тарифного меню презентовали заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева и начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.

Людмила Гаджиева, заместитель главы городской администрации Перми:

— Сегодня у нас вообще нет тарифного меню, все платят по одному возможному тарифу. Во многих развитых городах жителям предлагаются разные варианты оплаты с одним принципом – чем больше покупаешь поездок, тем дешевле обходится одна. Жители смогут сами выбирать подходящий себе тарифный план. С февраля у нас функционировала рабочий группа, в которую вошли депутаты гордумы, представители администрации. Сегодня мы показываем вам продукт нашей совместной деятельности.

Напомним, фактически реформа общественного транспорта подразумевает и изменение цен на проезд, и подход к ценообразованию.

Идеология тарифного меню в том, что оно будет дифференцированным. То есть, в зависимости от потребности пассажиров и частоты использования общественного транспорта, цена на поездки будет разной.

Тем не менее все экономические расчёты опираются на базовый тариф за одну поездку. В подготовленном проекте тарифного меню департамент предложил за наличный расчёт стоимость поездки в размере 28 руб, за безналичный — 24 руб.

Вообще, упор на безналичную оплату — один из столпов тарифного меню. По задумке властей, именно безналичный расчёт должен быть наиболее выгодным для населения.

Из нововведений — возврат к системе проездных для нельготников. Только от прежних проездных, которые существовали в Перми до 2014 года, они отличаются тем, что пассажир уже не будет показывать документ кондуктору, а фактически проездной становится транспортной картой наподобие банковской (спикеры так и называли их — транспортной картой). То есть пассажиру придётся заранее пополнять проездной так же, как и банковские карты, а с помощью кондуктора или валидатора, установленного в салоне автобуса, с проездного будут сниматься средства за проезд.

Планируется внедрение пяти видов проездных (при этом льготные пенсионные, школьные и студенческие проездные останутся): на 60 поездок, на сутки, месяц, квартал и год. Чем дольше «срок действия» документа, тем одна поездка будет обходиться дешевле.

Путин и Гаджиева показали примерные расчёты «стоимости» таких проездных (исходя из базового тарифа в 28 руб.). Кроме того, расчёт делался исходя из того, что в среднем житель Перми в месяц совершает 60 поездок в общественном транспорте.

В частности, проездной на 60 поездок, по расчётам, обойдётся на 20% дешевле, чем если бы пассажир каждую поездку оплачивал кондуктору отдельно. И обойдётся его обладателю в 1344 руб.

Остальные проездные будут безлимитными. То есть езди сколько хочешь. Суточный проездной предполагает скидку 15% и обойдётся в 119 руб. На месяц — в 2121 руб. (скидка 25%), квартал — 5684 руб. (скидка 33%), годовой — 20 362 руб. (скидка 40%).

При этом проездные (сама карточка) будут стоить 50 руб. и продаваться, предварительно, в 150 точках города. Как минимум, это отделения почты, «Почтобанка» и МФЦ, но, по словам Анатолия Путина, ведутся переговоры и с сетевыми продуктовыми магазинами.

Пополнять «проездной» можно будет через свои банкоматы, отделения банков, через электронный кошелёк или в личном кабинете на специально запущенном интернет-сайте.

Действовать «проездные» будут со дня покупки, а не с первого числа каждого месяца.

Для справки поясним, что единоразовый проезд в Москве стоит 35 руб., но при этом квартальный проездной обойдётся в 5430 руб., а годовой — в 19,5 тыс. руб. Согласитесь, цены чуть ниже предполагаемых пермских.

Но эта система подразумевает отмену бесплатной пересадки для обладателей единоразовых билетов.

«Информационная система просто «не запоминает» пассажира, если вы оплатили билет наличными или по банковской карте. А по проездным она запоминает, поэтому бесплатные пересадки в 40 и 60 мин. останутся только для обладателей всех видов проездных, —пояснила Людмила Гаджиева.

При этом выступающие неоднократно поясняли, что представленные цифры — не окончательные, так как нет никакого законодательного решения на этот счёт. Тарифное меню станет предметом обсуждения на нескольких пленарных заседаниях гордумы, и его окончательное решение предварительно намечено на декабрь этого года (то есть в реальности новые цены вступят в силу с января 2020 года). При этом представители горадминистрации допустили вероятность того, что в итоге базовый тариф может и не составлять 28 руб., возможно, будет найдено компромиссное решение и он составит, условно, 24 или 26 руб.

«Но проезда за 20 руб. не останется точно», — отметила Людмила Гаджиева.

«Естественно, исходя из итогового базового тарифа изменятся и расчёты на все транспортные карты», — пояснил Анатолий Путин.

Кроме этого, начальник департамента напомнил, что, в идеале, к 2021—2022 годам в транспорте не останется кондукторов и все расчёты нужно будет делать через валидаторы.

«Планируется, что в каждом автобусе и трамвае их будет минимум шесть штук», — отметил Анатолий Путин.

Но, по его словам, отказ от кондукторов произойдёт только когда объём безналичных оплат проезда превысит объём наличных. То есть в реальности кондукторы могут работать и дольше предполагаемого 2022 года.

Отметим, что в целом встреча прошла спокойно, но многие собравшиеся выходили, «переваривая» новую информацию. Учитывая то, что средний возраст председателей ТОСов немаленький, многие сетовали, что им пока сложно чисто психологически осознать будущий переход на безналичную оплату.

Часть присутствующих пожелали, чтобы повышение проезда наконец-то позитивно сказалось на техническом да и внешнем состоянии автобусов.

«Я была ещё на подобной встрече, когда обсуждалось повышение стоимости проезда с 10 до 12 руб., и тогда выступавшие на вашем месте чиновники говорили, что повышение необходимо для того, чтобы автобусный парк был современным и удобным. Но сегодня цена 20 руб., и ничего не изменилось. Надеюсь, что при 28 руб. уже наконец-то что-то в этом плане изменится», — резюмировала собрание одна из участниц.

Представители департамента и горадминистрации планируют и дальше проводить разъяснительные встречи. В частности, намечено подобное мероприятие со студентами.

Для справки: разовый билет за наличный расчёт в Самаре сегодня стоит 28 руб., за безналичный – 23 руб., в Казани – 27 руб. и 25 руб. соответственно. В Нижнем Новгороде разовый билет при оплате наличными средствами стоит 28 руб., безналичными и по пересадочному билету – 26 руб.