Оксана Бреднева определилась с кандидатурой первого зама

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Новым первым заместителем министра сельского хозяйства Пермского края стала Светлана Ременщикова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее она работала начальником управления финансов и реализации гос программы краевого минпрома.

В краевом минсельхозе сегодня не подтвердили назначение Светланы Ременщиковой. Как там уточнили «Новому компаньону», распоряжение об этом не выпущено.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», Людмила Коврова, работавшая много лет в минсельхозе на позиции первого заместителя, покинула должность по собственному желанию в конце июля.

Напомним, что в начале июня 2019 года сменился министр сельского хозяйства Пермского края, на этот пост была назначена гендиректор «Тортолино» Оксана Бреднева. Она сменила на этой должности Александра Козюкова, который также в начале июня возглавил теруправление Россельхознадзора.



