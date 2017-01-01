Выдан допуск на рейсы из Перми в Мюнхен

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Росавиация выдала допуск на осуществление полётов авиакомпании «Ютэйр» на полёты из Перми в Мюнхен. Планируется, что самолёты будут летать из пермского аэропорта в столицу Баварии два раза в неделю.

Ранее о возможности открытия субсидируемого рейса в Мюнхен говорил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, что рейс в Мюнхен рассматривался как альтернатива рейсу на Прагу, однако авиакомпания «Уральские авиалинии» раньше получила соответствующее разрешение. В конце июля компания открыла продажу билетов по маршруту Пермь — Прага. Первый рейс запланирован на 18 сентября.

20 июня депутаты Заксобрания приняли поправки в бюджет, среди которых есть и пункт о субсидировании международных авиарейсов. На этот год в бюджете на эти цели заложено 44,6 млн руб.