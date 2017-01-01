В Прикамье смартфоны за год подешевели на 8%

Твитнуть Поделиться Поделиться

По информации Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, в Пермском крае за год (с июля 2018 по июль 2019 года) смартфоны подешевели на 8%. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе после Башкортостана (8,7%).

Незначительно выросли цены на них лишь в двух регионах ПФО: Республике Марий Эл (2,6% за год) и Удмуртии (1,2%).



Тем не менее общая годовая инфляция в ПФО в июле 2019 года составила 4,3%.