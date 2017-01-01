Сборная России по хоккею выиграла «Турнир четырёх наций»

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Фото: официальный сайт Федерации Хоккея России

Молодёжная сборная России (до 20 лет) выиграла в Перми хоккейный «Турнир четырёх наций», даже несмотря на воскресное поражение от Финляндии — 2:4.

Россияне заранее обеспечили итоговое первое место после побед над Чехией (4:1) и Швецией (1:0).



Лучшим нападающим турнира признан игрок сборной России Григорий Денисенко.

Валерий Брагин, главный тренер молодёжной сборной:

— Весь турнир была прекрасная атмосфера, на матчи пришло много наших болельщиков. Мы убедились, что этот регион любит хоккей, поэтому рады, что турнир прошёл именно здесь. Самое главное, конечно, что мы в нём победили. Играли неплохо. Надеемся, что нам удалось порадовать пермских болельщиков, большое им спасибо за такую яркую поддержку. Когда весь стадион болеет за тебя, это воодушевляет и придаёт силы. Организацией довольны, всё прошло хорошо.