Из Нарнии в Страну чудес В Пермском ТЮЗе готовятся к новому театральному сезону

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В Пермском ТЮЗе в преддверии нового театрального сезона состоялся традиционный сбор труппы. Первый спектакль на реконструированной сцене будет сыгран в октябре. Однако в сентябре пермяки не останутся без спектаклей ТЮЗа. Избранные постановки театра пройдут на сценах ДК ВОС, ДК им. Солдатова, Культурного центра ГУ МВД по Пермскому краю.

В сентябре театр ожидает большая гастрольная деятельность по городам Пермского края и в другие регионы. Пермский ТЮЗ представит спектакли «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» и «Ещё не вечер...» Алексея Дударева в городе Ирбите, Байкаловском сельском поселении Свердловской области — на родине худрука театра Михаила Скоморохова. Гастроли в соседний регион пройдут при поддержке партии «Единая Россия».

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» ТЮЗ отправится в Уфу. В столице Башкирии театр представит спектакли по произведениям известных писателей: «Лев, колдунья и платяной шкаф» Клайва С. Льюиса, «Капитаны песка» Жоржа Амаду, «Первая любовь» Ивана Тургенева, «Чемоданное настроение» Анны Богачевой, «Еврейское счастье» Людмилы Улицкой , «Ещё не вечер...» Алексея Дударева.

Премьерой сезона станет спектакль «Гуд бай, Берлин!» Вольфганга Херрндорфа в постановке ученика Романа Виктюка, главного режиссера Алтайского краевого музыкального театра Константина Яковлева. Художественное решение спектакля создаёт Екатерина Никитина. Первые показы спектакля состоятся 2 и 3 ноября.

В планах театра — спектакль в постановке Михаила Скоморохова по пьесе Владимира Гуркина «Прибайкальская кадриль». Премьера намечена на 3 декабря. Спектакль станет подарком на юбилей ТЮЗа. Режиссёр обещает создать водевиль в двух действиях совместно с театральным художником Ирэной Ярутис.

21 декабря юных зрителей ждёт новогодняя сказка «Принц Пломбир» по пьесе актрисы театра Ксении Жарковой в постановке заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой. Сценографию создаст главный художник театра Алёна Исакова, костюмы — заслуженный художник РФ Юрий Жарков.

В этом творческом году театр отпразднует 55-летие. Праздничный вечер состоится 4 декабря — в день основания театра.

В марте 2020 года в ТЮЗе ожидается «Алиса в Стране чудес» от творческой группы из Великобритании под руководством режиссёра Майкла Ханта. Инсценировку по повести Льюиса Кэрролла создает драматург Илья Губин. К юбилею победы в Великой Отечественной войне в театре также будет поставлен спектакль.

После праздничного сбора труппы Пермский ТЮЗ приступил к репетициям новых спектаклей. В здании театра продолжаются ремонтные работы. Их завершение планируется к середине октября.