Азотчики поздравят с Днём знаний школьников и студентов

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В этом году в первый класс отправятся 114 детей азотчиков. Предприятие оказывает поддержку семьям сотрудников в виде выдачи сертификатов на приобретение канцелярских товаров на сумму 1500 руб.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Традиция существует на заводе уже пять лет. В этом году для удобства срок действия сертификатов продлён до 31 марта 2020 г. Кроме того, для первоклассников в ДК им. Ленина КСЦ «Азот» готовится развлекательная программа — театрализованное представление с героями любимых мультфильмов.

Яна Бычина, начальник отдела документационного обеспечения филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В этом году мы отправляем в первый класс младшего сына. Сертификаты, подаренные предприятием, — это ощутимая поддержка. Удобно, что их три. Мы можем потратить сумму не полностью и отложить часть на дополнительные товары, потребность в которых возникнет уже в процессе учёбы.

Заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу Ольга Евтина отмечает:

— Социальная поддержка сотрудников для нас важна. Помимо того, что предприятие помогает собрать детей в школу, по коллективному договору родители первоклассников могут воспользоваться дополнительным днём отпуска с сохранением средней заработной платы, чтобы проводить ребёнка и вместе с ним провести этот важный праздничный день.

Также по традиции депутаты-азотчики поздравят с началом учебного года первоклассников в школах своих округов. С участием работников филиала пройдут торжественные линейки в учебных заведениях-партнёрах «Азота»: Березниковском политехническом техникуме (БПТ), Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) и в Соликамском горно-химическом техникуме (СГХТ).





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