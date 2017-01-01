Пермский атлет попытается установить рекорд России по силовому экстриму в буксировке грузовика

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7 сентября в рамках Пермского международного марафона Союз силачей Пермского края организует «Рекорд России по силовому экстриму в буксировке грузовой автотехники».

Атлет Союза силачей Пермского края Борис Харламов попытается сдвинуть с места и пробуксировать на максимальное расстояние автопоезд, состоящий из двух единиц грузовой автотехники с символикой марафона, соединенных жёсткой сцепкой. Общая масса автопоезда составит более 35 т, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Вес атлета не превышает 100 кг, его возраст — 21 год, что подпадает под категорию «юниор». Вес техники превышает вес атлета более чем в 350 раз.

Рекорд будет официально зарегистрирован профессиональным судьёй Ассоциации российских силачей Василием Грищенко и внесён в Книгу рекордов России.

Кроме того, атлеты Союза силачей представят зрителям яркое шоу, которое состоит из силовых трюков, вошедших в историю мировой силы.

Напомним, что 7 сентября в рамках Пермского международного марафона пройдёт также турнир единоборств, а в конце дня состоится большой турнир под открытым небом. На площади перед Театром-Театром будет установлен ринг, где сразятся сильнейшие бойцы по боевому самбо, рукопашному бою, карате киокушинкай, кикбоксингу.

Главный поединок за звание чемпиона России по кикбоксингу в весовой категории 75 кг пройдёт между пермским чемпионом Максимом Смирновым и двукратным победителем Кубка России, двукратным чемпионом Кубка мира Ильёй Смирновым из Казани. Ведущим турнира выступит знаменитый ринг-анонсер Александр Загорский.