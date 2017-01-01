Все участники «Турнира четырёх наций» соберутся в Перми 22 августа

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Полные составы молодёжных сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии соберутся в Перми для участия в «Турнире четырёх наций» 22 августа. Причём последней из них прилетит в Пермь именно сборная России, прибытие которой ожидается 22 августа примерно в 19 часов.

В составе сборной Финляндии выступят чемпионы мира Йаспер Патрикайнен и Лееви Аалтонен. Цвета национальной команды Швеции будут защищать игроки клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Арвид Костмар и Нильс Хегландер, а также Альберт Юханссон, выбранный во втором раунде драфта НХЛ в 2019 году командой «Детройт Ред Уингз».

Самой молодой на турнире станет сборная Чехии, средний возраст которой 17—18 лет. Состав российской команды тренерский штаб пока держит в секрете.

«Турнир четырёх наций» — это международный хоккейный турнир молодёжных сборных (не старше 20 лет), который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники — сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии; периодически в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу.

В Перми турнир продлится с 23 по 25 августа в УДС «Молот».

Более подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте турнира.

Источник – пресс-служба администрации Пермского края