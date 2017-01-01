Комиссия по землепользованию приняла семь предложений из 35 по установлению высотности и плотности застройки С учётом предложений проект рекомендовано направить на ближайшее пленарное заседание гордумы

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Фото: Константин Долгановский

Комиссия по землепользованию и застройке Перми 19 августа признала публичные слушания состоявшимися и рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову вынести на пленарное заседание гордумы проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Перми, утверждённые решением Пермской городской думы от 26.06.2007 №143».

Напомним, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми предлагает ограничить высотность застройки не метражом, как сейчас (сегодня ограничение высотности наложено только на центральную часть города и составляет 20 м), а этажностью. Причём действовать она будет на всей территории города.

Помимо высотности устанавливается коэффициент плотности застройки (это отношение площади всех этажей здания к площади участка) в зависимости от зоны и её расположения — от 0,2 до 2,5. Так, ещё три года назад застройщики возводили жилые дома, как правило, с коэффициентом плотности 4, сейчас же она составляет 2,5.

Публичные слушания по данному вопросу состоялись с 25 июня по 2 июля, предложения и замечания принимались до 22 июля. Сегодня на комиссии все предложения были озвучены. Правда, только от непосредственно зарегистрированных участников слушаний. Таковых оказалось 22, и они внесли 35 правок.

В ходе заседания все поправки и предложения были заслушаны и по семи из них приняты положительные решения. То есть они должны быть отражены в итоговом проекте.

В частности комиссия решила принять предложение о том, что определением коэффициента плотности должно быть «отношение общей площади всех этажей зданий, за исключением площадей подземных этажей зданий, измеряемых по внутреннему периметру наружных стен, к площади земельного участка».

Кроме того, принято предложение регионального министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности о том, что из проекта необходимо исключить пункт в отношении договоров о развитии территории и комплексного устойчивого развития, так как на эти территории действуют нормы Гражданского кодекса.

Помимо этого, члены комиссии признали, что параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные ПЗЗ, «не подлежат применению в случае реконструкции объектов капитального строительства, за исключением реконструкции, направленной на изменение этажности, высоты объекта капитального строительства».

Поддержано предложение по зонам Ц-1 (общегородского делового центра), Ц-2 (центра обслуживания и коммерческой активности местного значения), Ж-1 (индивидуальная застройка), Ж-2 (малоэтажная застройка) в части «увеличения коэффициента плотности застройки и/или высоты/этажности при реализации видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6.)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» осуществляется путём установления в ПЗЗ новой подзоны». Она допускается «при наличии обеспеченности испрашиваемой территории объектами социальной инфраструктуры (местами в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях) либо наличии источников финансирования её обеспечения, в том числе внебюджетных».

Управление капитального строительства попросило комиссию установить высотность в шесть этажей для зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1) , что также было поддержано.

Большинство предложений было отвергнуто, так как касалось конкретных проектов и предложения направлялись от их застройщиков.

Само заседании комиссии на удивление прошло спокойно, чему удивилась и заместитель главы горадминистрации, начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова.

«Проект сложный, мы его очень долго бурно обсуждали. Меня радует то, что мы все стремимся создать город комфортным для проживания. Жители стали требовательными, и им уже не нужно жильё как коробка с четырьмя стенами. Город честно говорит, что необходимо участие застройщиков в строительстве социальных объектов, застройщики готовы на это пойти, но просят понятные прозрачные правила. Мы и город развиваем, и делаем центр инвестиционно привлекательным и говорим застройщикам, что отдалённые районы застраивать можно, при участии в развитии социальных учреждений», — отметила Ольга Немирова.

По словам Немировой, прокуратура и УФАС изучали проект, и вроде бы особых претензий у них нет.

При этом проектом предусматривается отход от новых регламентов, если застройщик берёт на себя обязательство строительства (или финансирования строительства) детских садов и школ (в зависимости от потребности в застраиваемом районе). Именно это «обязательство» и стало одним из факторов недовольства многих строительных фирм.

«По поводу строительства социальных объектов. Мы планируем заходить на это через программу комплексного развития (ПЕР). В ней есть перечень необходимых объектов и их примерное финансирование. В ПКР инвестору будет видно, что да, планируется строительство объекта на интересующей территории, насколько соцобъект профинансирован за счёт бюджета, и если застройщик решит принять участие в строительстве, то с ним будет заключено отдельное соглашение. Но так как все деньги от него будут поступать в городской бюджет, то легко будет отследить результат», — пояснила Ольга Немирова.

При этом, по её словам, исключается ситуация, когда, например, застройщик планирует строительство в Мотовилихинском районе, а школа за его счёт будет построена на Гайве. Всё равно соцобъект разместится примерно в том же районе, так как «потребность в детсадах и школах есть везде».

Правда, в части софинансирования пока не определена методика выплат.

«Всё зависит от того, какое количество мест будет генерировать соцобъект. Есть примеры, где нужны и школа и детсад, есть — где требуется 100 мест, есть — где 240 мест. Системным застройщикам проще самим построить и передать соцобъекты, но есть и другие девелоперы, которым удобнее финансировать работы».

Выплаты, скорее всего, и будут определяться потребностью в местах. Пока предварительно рассматривается схема финансирования в сумме 4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Если проект с поправками одобрит думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории, то он станет предметом рассмотрения на пленарном заседании 27 августа.