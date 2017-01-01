Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит замечания и предложения по высотности в августе

Строители просят установить предельные высоты своих объектов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит замечания и предложения в проект изменений в Правила по замлепользованию и застройке в августе. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что точная дата пока неизвестна, но заседание точно состоится до пленарного заседания гордумы, то есть до 27 августа.

Всего было получено более 50 предложений, в основном от строительных компаний, и , как правило, с просьбой установить предельные высоты своих объектов.



От одного из девелоперов поступило предложение выполнить дополнительные исследования с участием МКУ «Институт территориального планирования», а также профессионального сообщества архитекторов и застройщиков.



Кроме того, есть и замечание: «такие частые изменения свидетельствуют о неподготовленности предлагаемых изменений и негативно влияют на инвестиционный климат города».



Кроме того, в перечне предложений предлагается «убрать градацию коэффициента плотности застройки от площади земельного участка, так как это стимулирует создание огромных жилых комплексов, управляемость которых и жизненный цикл неизвестны».



Напомним, городской департамент градостроительства и архитектуры предлагает ограничить высотность застройки не метражом, как сейчас, а этажностью. Причём на территории всей Перми. Помимо высотности устанавливается и коэффициент плотности застройки, то есть отношение площади всех этажей здания к площади участка, в зависимости от зоны и её расположения — от 0,2 до 2,5.



Позиция властей — новые правила необходимы, так как этого требует Генплан (концептуальная идея которого — компактный низкоэтажный город). При этом застройщики легально могут их обойти либо построив детский сад и школу, либо профинансировав их возведение.