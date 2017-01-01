В Перми проводят внеплановые проверки перевозчиков после ДТП с автобусом

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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проводит внеплановые проверки перевозчиков в районе. В том числе там проверяют и ООО «Дизель», автобус которого попал в аварию 17 августа. В результате ДТП одна женщина скончалась, ещё двое, по данным горадминистрации, находятся в тяжёлом состоянии.

В 2016—2018 гг. прокуратурой уже выявлялись нарушения в работе данного перевозчика, в том числе связанные с «неполноценной проверкой технического состояния транспортных средств перед выпуском на линию».

Напомним, что 17 августа около 17 часов вечера произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. По информации горадминистрации, водитель автобуса маршрута №53 в районе остановки «Лесозавод» не справился с управлением и «допустил столкновение с бетонной стеной». Предварительно, это произошло «из-за технической неисправности автобуса». В результате пострадали 33 человека. По факту аварии уже заведены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека), ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).







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