Муниципальное учреждение избежало переплаты за тепло в 1,3 млн руб.

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Физкультурно-спортивный центр «Спартак» подал жалобу в УФАС после того, как в компании ПАО «Т плюс» в течении двух месяцев выписывали счета муниципальному учреждению по нормативу. Тепловики посчитали, что поскольку счётчик за тепло «Спартака» не прошёл ежегодную проверку готовности к эксплуатации, то вправе игнорировать их показания. В результате переплата для муниципального учреждения за два месяца отопительного сезона могла составить более 1,3 млн руб.

При проверке жалобы в УФАС выяснилось, что приборы учёта исправны. В результате антимонопольщики выписали предупреждение о перерасчёте стоимости оплаты. В ведомстве посчитали, что «законных оснований для отказа в расчёте платы за тепло исходя из показаний прибора учёта у теплоснабжающей компании не имелось». Физкультурно-спортивный центр «Спартак» добился расчёта платы за тепло по счётчикам, а ПАО «Т плюс» избежало заведения антимонопольного дела и административной ответственности.